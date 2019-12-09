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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.12.2019 11:31
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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

7194 sayılı  Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı'nın onayını müteakiben 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması Ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler İle 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bir kısım Holdinglerin ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal  düzenleme de yer almaktadır.
Merkezi kayıt kuruluşunda hisse senetlerini kaydileştirme işlemini yapmayan ortaklar tarafından açılarak Yerel mahkemelerde veya Yargıtay aşamasında devam eden  yaklaşık 3000 dolayında davanın, anılan madde hükmü gereğince hüküm kurulmaksızın sona ermesi beklenmektir.
Davaların sona ermesi ile birlikte süreç içerisinde, görülmekte olan davalara ilişkin olarak Holdingimiz tarafından mahkemelere depo edilen 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paranın iade edilmesi ve kanun hükmüne göre bu davalara ilişkin olarak davacılara ödenmesi gereken yargılama giderleri ile maktu vekalet ücreti nedeniyle 15 milyon TL düzeyinde bir nakit çıkışı ile birlikte Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde net nakit girişinin olacağı hesaplanmaktadır.
Bu kaynak Grup yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak olup, kredi yükünün azalmasına önemli katkı sağlayacaktır.
Gelinen durum itibarıyla binlerce  yerli ve yabancı ortağı bulunan Holdingimiz bundan böyle bütün enerjisini, grubun gelişmesine, grup şirketlerini faaliyet gösterdikleri sektörlerde ulusal ve uluslar arası alanlarda öncü kuruluşlar yapmaya, şirketleri birer kar merkezi  haline getirmeye, elde edilecek karlar ile yıllardır beklenen ancak yukarıda açıklanan nedenlerle yapılamayan kararların ortaklara dağıtılmasına harcayacaktır.
            
Yapılan yasal düzenlemenin Grubumuza, Ortaklarımıza ve Ülkemize hayırlara vesile olması dileğiyle Kamuoyuna saygı ile duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802522


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PAPIL 6,33 51.853.847 % 19,89  
DURDO 13,45 5.813.593 % 14,47  
CEMAS 1,59 115.647.079 % 13,57  
GLRYH 2,46 25.304.272 % 11,82  
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