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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2019 09:54
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TBMM'nde  kabul edilen, Cumhurbaşkanı'nın onayını müteakip 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kanun hakkında Yönetim Kurulumuzca Yerel ve Ulusal Basın mensuplarına yapılan Basın Açıklama metni ekte pdf dosya olarak sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802958


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 3,56 12.948.472 % 11,60  
RYGYO 4,67 9.268.322 % 11,19  
SUMAS 11,11 22.942 % 10,00  
KPHOL 2,54 1.519 % 9,01  
BALAT 0,49 98.000 % 8,89  
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Frank 5,8632 5,8985 % -0,21  
Riyal 1,5421 1,5498 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 273 273 -0,67  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
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