***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTBMM'nde kabul edilen, Cumhurbaşkanı'nın onayını müteakip 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kanun hakkında Yönetim Kurulumuzca Yerel ve Ulusal Basın mensuplarına yapılan Basın Açıklama metni ekte pdf dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802958BIST