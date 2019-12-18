***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimizden Kombassan A.Ş. ve Adaçal A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 1 yılı ödemesiz 5 yıla kadar vadeli toplam 20.000.000-TL'lik İvme kredisi - işletme sermayesi kredi sözleşmesi imzalamıştır.Grup şirketlerimizden Bera Turizm A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 1 yılı ödemesiz 5 yıla kadar vadeli toplam 10.000.000-TL'lik İstihdam kredisi sözleşmesi imzalamıştır.Grup şirketlerimizden Kombassan A.Ş. ve Adaçal A.Ş.'ye Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından, 2 yılı ödemesiz 10 yıla kadar vadeli toplam 30.000.000-TL'lik İvme kredisi ve işletme sermayesi kredisi limiti tahsis edilmiştir.Grup firmalarımızın yatırımlarına yönelik, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından uzun vadeli 28.000.000-TL'lik limit tahsis edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804071BIST