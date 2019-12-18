***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 10:05
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimizden Kombassan A.Ş. ve Adaçal A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 1 yılı ödemesiz 5 yıla kadar vadeli toplam 20.000.000-TL'lik İvme kredisi - işletme sermayesi kredi sözleşmesi imzalamıştır.
Grup şirketlerimizden Bera Turizm A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 1 yılı ödemesiz 5 yıla kadar vadeli toplam 10.000.000-TL'lik İstihdam kredisi sözleşmesi imzalamıştır.
Grup şirketlerimizden Kombassan A.Ş. ve Adaçal A.Ş.'ye Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından, 2 yılı ödemesiz 10 yıla kadar vadeli toplam 30.000.000-TL'lik İvme kredisi ve işletme sermayesi kredisi limiti tahsis edilmiştir.
Grup firmalarımızın yatırımlarına yönelik, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından uzun vadeli 28.000.000-TL'lik limit tahsis edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804071
BIST
12:20110.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -363,98
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:205,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:206,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:20280,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,25
|Açılış
|: 280,62
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|67,95
|2.890.655
|% 12,97
|
|BURVA
|7,92
|7.208.052
|% 11,08
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.787.248
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.567.702
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,77
|449.313.434
|% -1,01
|
|GARAN
|10,74
|178.223.488
|% -1,29
|
|TUPRS
|123,40
|167.219.641
|% -0,64
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|EKGYO
|1,48
|104.994.866
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|KRDMD
|2,47
|123.225.294
|% -1,20
|
|ODAS
|2,21
|97.881.487
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% 0,07
|
|Frank
|5,9903
|6,0263
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5686
|1,5764
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|2,43
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,25
|
|Cumhuriyet
|1.858
|1.887
|10,00
|
|Tam
|1.850
|1.897
|9,46
|
|Yarım
|894
|917
|4,57
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,75
|65,75
|-0,35
|