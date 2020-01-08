***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2019 - 13:42 09.12.2019 - 11:31Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan açıklamada özetle7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bir kısım Holdinglerin ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemeler ile, bir kısım ortaklar tarafından açılarak Yerel mahkemelerde veya Yargıtay aşamasında devam eden yaklaşık 3000 dolayında davanın, anılan madde hükmü gereğince hüküm kurulmaksızın sona ermesinin beklendiği ifade edilmiştir.Şirketimiz ortakları tarafından açılan ve ilk derece mahkemelerinde görülmekte olan davalar hakkında 7194 sayılı kanun çerçevesinde "….hükmü gereğince, davacının davası hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,.." şeklinde hüküm kurularak ilk kararlar verilmeye başlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808837BIST