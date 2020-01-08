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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2020 11:23
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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2019 - 13:42 09.12.2019 - 11:31
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan açıklamada özetle
7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bir kısım Holdinglerin ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal  düzenlemeler ile, bir kısım ortaklar tarafından açılarak Yerel mahkemelerde veya Yargıtay aşamasında devam eden  yaklaşık 3000 dolayında davanın, anılan madde hükmü gereğince hüküm kurulmaksızın sona ermesinin beklendiği ifade edilmiştir.
Şirketimiz ortakları tarafından açılan ve ilk derece mahkemelerinde görülmekte olan davalar hakkında 7194 sayılı kanun çerçevesinde "….hükmü gereğince, davacının davası hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,.."  şeklinde hüküm kurularak ilk kararlar verilmeye başlanmıştır.
          
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808837


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