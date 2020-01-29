GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.01.2020 16:08
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 29.01.2020 Tarih ve 2020 / 02 Sayılı toplantısında yapılan görev değişikliği  ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.01.2020 tarihinde tescil edilmiş olup
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı: Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Ali Rıza ALABOYUN) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri  Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ) (Müşterek İmza Yetkilisi)
Yönetim Kurulu Üyesi:Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi ve  Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (İcrada Görevli Değil)
Yönetim Kurulu Üyesi: Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Sadık AY ) (İcrada Görevli Değil)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Tahir AYAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Süleyman YILMAZ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye  istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite Üyeliklerinde Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815156


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:07119.739
Değişim :  -0,05% |  -62,23
Açılış :  120.586  
Önceki Kapanış :  119.802  
En Yüksek
120.741 En Düşük
119.506
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 8,25 457.647.156 % 19,91  
DESA 5,49 44.116.883 % 19,87  
ULUSE 37,10 12.602.964 % 17,03  
OYLUM 6,28 48.353.635 % 10,37  
BEYAZ 3,80 2.210.277 % 9,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7202 7,7589 % 0,11  
Frank 6,0806 6,1172 % -0,04  
Riyal 1,5835 1,5914 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.570 0,43  
Altın Gr. 301 301 1,20  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.983 2.033 -2,25  
Yarım 959 983 -1,08  
Çeyrek 481 492 -0,55  
Gümüş.Ons 17,44 17,48 -0,01  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,01  
B. Petrol 59,38 59,38 0,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru