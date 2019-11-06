***BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.11.2019 18:42
***BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BERA.E payları 07/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 21/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yönteami uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797051
BIST
18:05101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 618,42
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
18:055,7632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0112
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
18:056,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
18:05276,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,74
|Açılış
|: 276,23
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
277,01
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.439.940
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.337.933
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|33.482.621
|% 14,92
|
|NUHCM
|12,14
|58.649.643
|% 13,25
|
|NATEN
|9,58
|111.225.590
|% 12,97
|
|TKURU
|9,14
|95.981
|% -7,40
|
|KSTUR
|19,52
|76.968
|% -7,05
|
|AFYON
|4,36
|22.450.589
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,06
|1.122.052
|% -5,58
|
|ATEKS
|10,40
|1.784.270
|% -5,37
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,67
|
|ASELS
|18,61
|432.670.362
|% -1,48
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GARAN
|9,49
|376.475.183
|% 0,32
|
|EREGL
|6,91
|252.652.462
|% 0,29
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GSRAY
|1,67
|244.649.331
|% -2,91
|
|YYAPI
|0,46
|41.925.937
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,27
|197.345.505
|% 0,89
|
|YGYO
|0,47
|40.490.916
|% -2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3889
|7,4260
|% 0,01
|
|Frank
|5,7810
|5,8158
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5316
|1,5392
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|6,81
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,63
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|61,77
|61,77
|-1,19
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem