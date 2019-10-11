BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2019 10:54
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2019-30.09.2019 tarihleri arası komisyon bilgisi raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.506,91 % 0,000053 % 0,000023 % 0,437501
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.087,87 % 0,00007 % 0,000017 % 0,23711
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792534
BIST
12:4299.018
En Yüksek
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|| 237,78
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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99.385
En Düşük
98.776
12:425,8708
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,8620
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|Önceki Kapanış
|: 5,8700
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5,8759
En Düşük
5,8233
12:426,4670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 6,4550
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|Önceki Kapanış
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6,4757
En Düşük
6,4139
12:42282,65
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|Değişim
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|Açılış
|: 282,65
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
280,15