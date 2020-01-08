BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar01.01.2019-31.12.2019 Tarihleir arasında gerçekleşen aracı kurum komisyon raporudur.Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16,16 % 0,000021 % 0 % 0,015703HALK BANKASI 8.179,37 % 0,001316 % 0,000167 % 0,126882HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4,02 % 0,000016 % 0 % 0,005104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809536BIST