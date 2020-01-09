BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Açıklama01.01.2019-31.12.2019 tarihleir arasındaki gider bilgisidir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.933,12 % 0,01Sigorta GiderleriNoter Ücretleri155,15Bağımsız Denetim Ücreti6.415,61 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.654,9 % 0,01Fon Yönetim Ücreti249.143,7 % 0,35Hisse Senedi Komisyonu3.048,02Tahvil Bono Komisyonu923,25Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.274,21 % 0,02TOPLAM GİDERLER287.547,96 % 0,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.851.203,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810105BIST