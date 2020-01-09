BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Açıklama01.01.2019-31.12.2019 tarihleir arasındaki gider bilgisidir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti7.087,73 % 6,51Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri51,88 % 0,05Fon Yönetim Ücreti924,24 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu9,43 % 0,01Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.342,13 % 5,83TOPLAM GİDERLER14.420,86 % 13,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810108BIST