BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---------Açıklama01.01.2019-31.12.2019 tarihleir arasındaki gider bilgisidir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.622,96 % 0,01Sigorta GiderleriNoter Ücretleri155,15Bağımsız Denetim Ücreti6.388,91 % 0,03Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.388,91 % 0,03Fon Yönetim Ücreti213.068,57 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu1.503,64 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu200,96Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.466,71 % 0,05TOPLAM GİDERLER241.185,31 % 0,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.075.141,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810109BIST