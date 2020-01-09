BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 11:41
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
01.01.2019-31.12.2019 tarihleir arasındaki gider bilgisidir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
4.696,86 % 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
155,15
Bağımsız Denetim Ücreti
6.357,77 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
11.032,19 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
1.223.946,07 % 1,83
Hisse Senedi Komisyonu
2.606,06
Tahvil Bono Komisyonu
796,03
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
19.830,01 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
1.269.420,14 % 1,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.065.501,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810117
BIST
13:20116.801
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 3.924,98
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:205,8777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0371
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:206,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0419
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:20292,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -4,87
|Açılış
|: 292,15
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,54
|9.091.293
|% 18,93
|
|FMIZP
|54,70
|5.082.612
|% 11,63
|
|RYSAS
|4,76
|35.520.669
|% 11,48
|
|PINSU
|2,31
|9.060.864
|% 10,00
|
|BRKO
|0,33
|170.036
|% 10,00
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|BURVA
|12,50
|1.300.378
|% -3,10
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,15
|1.393.996.665
|% 4,81
|
|GARAN
|11,91
|417.622.612
|% 7,30
|
|HALKB
|6,32
|368.428.502
|% 3,78
|
|ASELS
|22,84
|362.879.293
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|354.752.952
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|354.752.952
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,86
|343.721.428
|% 6,29
|
|ODAS
|2,31
|298.581.168
|% 7,44
|
|ALBRK
|1,65
|177.252.957
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,72
|287.781.428
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6299
|7,6681
|% -1,26
|
|Frank
|6,0057
|6,0419
|% -0,83
|
|Riyal
|1,5613
|1,5691
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,93
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.969
|-62,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,26
|
|Yarım
|933
|957
|-32,05
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,02
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,06
|