BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Açıklama01.01.2019-31.12.2019 tarihleir arasındaki gider bilgisidir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri4.696,86 % 0,01Sigorta GiderleriNoter Ücretleri155,15Bağımsız Denetim Ücreti6.357,77 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.032,19 % 0,02Fon Yönetim Ücreti1.223.946,07 % 1,83Hisse Senedi Komisyonu2.606,06Tahvil Bono Komisyonu796,03Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler19.830,01 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.269.420,14 % 1,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.065.501,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810117BIST