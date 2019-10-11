BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2019 10:56
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 100
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792545
BIST
12:4098.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 178,16
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:405,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0346
|Açılış
|: 5,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:406,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:40282,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,48
|Açılış
|: 282,79
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15