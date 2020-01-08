BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2020 12:00
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1315
Varsa İade Tutarı (TL)
20313,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
34416,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 6,212
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşen Fon Toplam Gider kesintisi aşımı bilgisidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808863
BIST
15:35113.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 575,46
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:355,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0214
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:356,6205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0369
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:35301,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 301,95
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,10
|14.078.263
|% 15,18
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.283.840
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,10
|72.458.145
|% 12,42
|
|TIRE
|5,64
|240.142.750
|% 12,13
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,26
|65.479.641
|% -13,42
|
|IHGZT
|5,00
|55.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,59
|1.755.342.346
|% 0,30
|
|ASELS
|22,42
|649.722.553
|% 0,09
|
|GARAN
|11,06
|427.133.974
|% 4,05
|
|PETKM
|3,70
|426.559.889
|% 0,00
|
|HALKB
|6,14
|416.003.131
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,61
|353.767.437
|% 0,63
|
|THYAO
|13,59
|1.755.342.346
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,40
|168.035.394
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|302.720.298
|% 0,76
|
|PETKM
|3,70
|426.559.889
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7716
|7,8106
|% -0,52
|
|Frank
|6,0928
|6,1295
|% -0,54
|
|Riyal
|1,5801
|1,5881
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|