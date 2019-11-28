BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )TürkçeTanıtım FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---------Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel Tanıtım Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800789BIST