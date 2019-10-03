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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2019 18:35
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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2019 senesi ilk dokuz aylık dönemine bakıldığında
-Peugeot Türkiye 2019 ilk dokuz ayında toplam 15.714 adet satış ile toplam 281.309 adetli Türkiye pazarında %5,59 lik paya sahiptir,
Peugeot Türkiye  toplam satışı olan 15.714 adet satışın 2.558 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %16,28 büyüklüğe ulaşılmıştır.
-Opel Türkiye 2019 ilk dokuz ayında toplam 9.568 adet satış ile toplam 281.309 adetli Türkiye pazarında %3,40 lik paya sahiptir,
Opel Türkiye toplam satışı olan 9.568 adet satışın 1.433 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %14,98 büyüklüğe ulaşılmıştır.
-Citroen  Türkiye 2019 ilk dokuz ayında toplam 5.446 adet satış ile toplam 281.309 adetli Türkiye pazarında % 1,94 lik paya sahiptir,Citroen markasını, Haziran ayı başında bünyemize katmış olmamıza karşın
Citroen  Türkiye  toplam satışı olan 5.446 adet satışın 358 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 6,57 büyüklüğe ulaşılmıştır.
Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan Pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790050


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