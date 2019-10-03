***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2019 senesi ilk dokuz aylık dönemine bakıldığında-Peugeot Türkiye 2019 ilk dokuz ayında toplam 15.714 adet satış ile toplam 281.309 adetli Türkiye pazarında %5,59 lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye toplam satışı olan 15.714 adet satışın 2.558 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %16,28 büyüklüğe ulaşılmıştır.-Opel Türkiye 2019 ilk dokuz ayında toplam 9.568 adet satış ile toplam 281.309 adetli Türkiye pazarında %3,40 lik paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan 9.568 adet satışın 1.433 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %14,98 büyüklüğe ulaşılmıştır.-Citroen Türkiye 2019 ilk dokuz ayında toplam 5.446 adet satış ile toplam 281.309 adetli Türkiye pazarında % 1,94 lik paya sahiptir,Citroen markasını, Haziran ayı başında bünyemize katmış olmamıza karşınCitroen Türkiye toplam satışı olan 5.446 adet satışın 358 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 6,57 büyüklüğe ulaşılmıştır.Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan Pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790050BIST