***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.11.2019 20:14
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRKAN GENÇLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Flap Kongre A.Ş. Beyaz Operasyonel A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş.Flap Fuarcılık A.Ş. ve Döksan A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 13.21 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yön. Komitesi
GÖKHAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Flap Kongre A.Ş. Beyaz Operasyonel A.Ş. de yönetim kurulu üyelikleri 11.55 B Bağımsız Üye Değil
OSMAN TURGUT FIRAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Flap Kongre A.Ş. Beyaz Operasyonel A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş.Flap Fuarcılık A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 17.38 A Bağımsız Üye Değil
METİN ZİYA TANSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Flap Kongre A.Ş. Beyaz Operasyonel A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş.Flap Fuarcılık A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 17.38 B Bağımsız Üye Değil
MEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Flap Kongre A.Ş. yönetim kurulu üyeliği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798779 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
CEM ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Flap Kongre A.Ş. yönetim kurulu üyeliği B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744913 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798785
BIST
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0341
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7335
18:056,3243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0402
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3118
18:05269,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,02
|Açılış
|: 269,94
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
269,61
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3494
|7,3862
|% -0,74
|
|Frank
|5,7784
|5,8132
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5261
|1,5337
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|3,65
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 104, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 8, 663.00 milyon TL de
-
17:59ATLAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 548, 269 adet işlem
-
17:58SNPAM
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 703 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 9.15 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 989, 223 adet işlem
-
17:55DERIM
Yüzde 8.48 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 677 adet işlem