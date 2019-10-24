***BEYAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
24.10.2019 21:41
***BEYAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
a) Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişi hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
b) Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişi hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Hasan GÖKTAŞ 12515428
Karar 2019/56 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794678
BIST
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 560,48
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7689
En Düşük
5,7633
18:056,4083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4150
En Düşük
6,4011
18:05278,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,42
|Açılış
|: 278,53
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,93
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,41
|1.895.344
|% -7,31
|
|EGCYO
|0,13
|6.540
|% -7,14
|
|UZERB
|1,08
|6.805
|% -6,90
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|GARAN
|9,70
|689.229.179
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,20
|668.783.765
|% 0,00
|
|ASELS
|18,17
|387.181.388
|% 0,06
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|KRDMD
|2,24
|309.060.150
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,25
|153.820.885
|% 1,63
|
|IHYAY
|0,83
|107.027.442
|% -3,49
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3823
|7,4193
|% -0,02
|
|Frank
|5,7838
|5,8187
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|-0,42
|
|Altın Gr.
|278
|279
|3,45
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,00
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|0,03
|
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