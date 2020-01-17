***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 14:07
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından işyerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813357
BIST
14:35121.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 151,41
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:355,8718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:356,5232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:35293,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,53
|16.791.324
|% 18,46
|
|GEDIK
|8,13
|11.193.777
|% 14,99
|
|DERIM
|9,10
|17.429.751
|% 14,75
|
|QNBFB
|67,00
|125.231.883
|% 13,95
|
|BNTAS
|3,76
|281.531.876
|% 12,91
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.317.416.564
|% 0,07
|
|KRDMD
|3,00
|484.126.095
|% -0,33
|
|PGSUS
|73,65
|392.805.399
|% -2,58
|
|PETKM
|4,03
|390.048.588
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,76
|281.531.876
|% 12,91
|
|KRDMD
|3,00
|484.126.095
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,65
|221.233.788
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|213.402.232
|% 3,93
|
|PETKM
|4,03
|390.048.588
|% 0,50
|
|THYAO
|15,06
|1.317.416.564
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6276
|7,6658
|% -0,09
|
|Frank
|6,0431
|6,0795
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5598
|1,5676
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,55
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,08
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|7,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|6,78
|
|Yarım
|935
|959
|3,28
|
|Çeyrek
|469
|480
|1,64
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:49UFUK
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 057 adet işlem
-
14:48LKMNH
Yüzde 5.60 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 535, 528 adet işlem
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 357, 42 artarak (% 0.31 ) 115, 518
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, ORMA, TSPOR, EKIZ
-
14:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MZHLD, BALAT, EGCYH, EGCEY, EGCYO, BMELK, EPLAS