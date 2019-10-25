***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.464.209 -1.464.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.025 2.730.869Dönem Karı (Zararı)2.728.844 2.728.844Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.025 2.025Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -33.042 29.318 -3.593.982 2.728.844 16.725.290 16.725.290Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648Transferler120.268 2.686.959 -2.807.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.674 -361.871 -395.545Dönem Karı (Zararı)-361.871 -361.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.674 -33.674Dönem Sonu Bakiyeler17.540.874 41.059 12.219 -68.741 149.586 -907.023 -361.871 16.406.103 16.406.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.534.314 -2.291.613Dönem Karı (Zararı)-361.871 2.728.844Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-361.871 2.728.844Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.874.538 2.644.739Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 -990.858 76.153Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 -165.524 1.925.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler131.332 1.925.691Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-296.856Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -2.642.831 -1.600.010Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.741.333 -1.727.196Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler98.502 127.186Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -290.232 160.338Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler214.907 2.082.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.770.723 -7.588.027Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -19.792 -1.543.545İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)77.884 423.712İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-97.676 -1.967.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.292.607 -6.370.698İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.292.607 -6.370.698Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -549.481 807.584İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.581 249.168İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-487.900 558.416Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-956.094 -456.492İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)186.328 114.235İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.142.422 -570.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3 3.483 -24.876Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.483 -24.876Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.534.314 -2.214.444Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -77.169YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.297 -166.907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -31.297 -166.907Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.297 -142.021Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.219.211 1.600.010Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.576.380Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.576.380Ödenen Faiz19 -98.502 -127.186Alınan Faiz19 2.741.333 1.727.196YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.722.228 -858.510Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-214.972 -2.003.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.507.256 -2.862.453DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.524.003 13.278.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.031.259 10.416.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.042.357 7.538.584Ticari Alacaklar5 1.035.381 1.015.589İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar77.884İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.035.381 937.705Diğer Alacaklar6 1.474.607 12.957.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.474.607 12.957.001Peşin Ödenmiş Giderler7 340.385 214.887İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler340.385 214.887Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 567.986 363.147ARA TOPLAM20.460.716 22.089.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.460.716 22.089.208DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 202.476 202.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar202.476 202.476Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar202.476 202.476Diğer Alacaklar6 1.113.286 1.048.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.113.286 1.048.997Maddi Duran Varlıklar11 225.874 277.453Mobilya ve Demirbaşlar225.874 277.453Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.863.292Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar20 980.031 904.136TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.384.959 2.433.062TOPLAM VARLIKLAR25.845.675 24.522.270KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.576.380İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.576.380Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.576.380Ticari Borçlar5 377.406 926.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar212.069 273.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar165.337 653.237Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.922.354 3.865.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.922.354 3.865.666Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 270.120 1.412.542İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler270.120 1.412.542ARA TOPLAM6.146.260 6.205.095TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.146.260 6.205.095UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.516.813İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.516.813Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.516.813Uzun Vadeli Karşılıklar10 459.362 384.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar459.362 384.718Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 1.317.137 1.130.809İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.317.137 1.130.809TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.293.312 1.515.527TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.439.572 7.720.622ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.406.103 16.801.648Ödenmiş Sermaye14 17.540.874 17.540.874Sermaye Düzeltme Farkları14 41.059 41.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -56.522 -22.848Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12.219 12.219Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 12.219 12.219Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 -68.741 -35.067Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 149.586 29.318Yasal Yedekler149.586 29.318Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -907.023 -3.593.982Net Dönem Karı veya Zararı14 -361.871 2.807.227TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.406.103 16.801.648TOPLAM KAYNAKLAR25.845.675 24.522.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 11.096.194 26.894.784 4.034.788 6.427.948Satışların Maliyeti15 -2.585.761 -13.671.039 -1.296.585 -271.378TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.510.433 13.223.745 2.738.203 6.156.570BRÜT KAR (ZARAR)8.510.433 13.223.745 2.738.203 6.156.570Genel Yönetim Giderleri16 -10.995.266 -12.578.059 -3.392.687 -5.334.664Pazarlama Giderleri16 -719.556 -948.314 -208.789 -375.394Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 278 278 -65.516Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -4.247 1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.208.358 -302.628 -862.994 380.996FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.208.358 -302.628 -862.994 380.996Finansman Gelirleri19 3.369.618 3.999.984 785.268 2.078.956Finansman Giderleri19 -599.026 -160.373 -39.832 -64.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-437.766 3.536.983 -117.558 2.395.683Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri75.895 -808.139 17.157 -544.148Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -900.331 -776.505Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 75.895 92.192 17.157 232.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-361.871 2.728.844 -100.401 1.851.535DÖNEM KARI (ZARARI)14 -361.871 2.728.844 -100.401 1.851.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-361.871 2.728.844 -100.401 1.851.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02060000 0,15560000 -0,05700000 0,10560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-33.674 1.454 0 -1.706Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-43.172 2.025 0 -2.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.498 -571 0 319Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9.498 -571 0 319DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-33.674 1.454 0 -1.706TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-395.545 2.730.298 -100.401 1.849.829Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-395.545 2.730.298 -100.401 1.849.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794923BIST