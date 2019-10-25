***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 18:15
***BGC*** BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 35.067 29.318 -5.058.191 1.464.209 13.994.421 13.994.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Transferler
1.464.209 -1.464.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.025 2.730.869
Dönem Karı (Zararı)
2.728.844 2.728.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.025 2.025
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -33.042 29.318 -3.593.982 2.728.844 16.725.290 16.725.290
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -35.067 29.318 3.593.982 2.807.227 16.801.648 16.801.648
Transferler
120.268 2.686.959 -2.807.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.674 -361.871 -395.545
Dönem Karı (Zararı)
-361.871 -361.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.674 -33.674
Dönem Sonu Bakiyeler
17.540.874 41.059 12.219 -68.741 149.586 -907.023 -361.871 16.406.103 16.406.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.534.314 -2.291.613
Dönem Karı (Zararı)
-361.871 2.728.844
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-361.871 2.728.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.874.538 2.644.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -990.858 76.153
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -165.524 1.925.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131.332 1.925.691
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-296.856
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.642.831 -1.600.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.741.333 -1.727.196
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
98.502 127.186
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -290.232 160.338
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
214.907 2.082.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.770.723 -7.588.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -19.792 -1.543.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
77.884 423.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.676 -1.967.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.292.607 -6.370.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.292.607 -6.370.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -549.481 807.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.581 249.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-487.900 558.416
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-956.094 -456.492
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
186.328 114.235
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.142.422 -570.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 3.483 -24.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.483 -24.876
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.534.314 -2.214.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -77.169
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.297 -166.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -31.297 -166.907
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.297 -142.021
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.219.211 1.600.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.576.380
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.576.380
Ödenen Faiz
19 -98.502 -127.186
Alınan Faiz
19 2.741.333 1.727.196
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.722.228 -858.510
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-214.972 -2.003.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.507.256 -2.862.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.524.003 13.278.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.031.259 10.416.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.042.357 7.538.584
Ticari Alacaklar
5 1.035.381 1.015.589
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
77.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.035.381 937.705
Diğer Alacaklar
6 1.474.607 12.957.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.474.607 12.957.001
Peşin Ödenmiş Giderler
7 340.385 214.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
340.385 214.887
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 567.986 363.147
ARA TOPLAM
20.460.716 22.089.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.460.716 22.089.208
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
202.476 202.476
Diğer Alacaklar
6 1.113.286 1.048.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.113.286 1.048.997
Maddi Duran Varlıklar
11 225.874 277.453
Mobilya ve Demirbaşlar
225.874 277.453
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.863.292
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
20 980.031 904.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.384.959 2.433.062
TOPLAM VARLIKLAR
25.845.675 24.522.270
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.576.380
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.576.380
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.576.380
Ticari Borçlar
5 377.406 926.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
212.069 273.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
165.337 653.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.922.354 3.865.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.922.354 3.865.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 270.120 1.412.542
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
270.120 1.412.542
ARA TOPLAM
6.146.260 6.205.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.146.260 6.205.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.516.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.516.813
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.516.813
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 459.362 384.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
459.362 384.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.317.137 1.130.809
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.317.137 1.130.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.293.312 1.515.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.439.572 7.720.622
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.406.103 16.801.648
Ödenmiş Sermaye
14 17.540.874 17.540.874
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.059 41.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -56.522 -22.848
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.219 12.219
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 12.219 12.219
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -68.741 -35.067
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 149.586 29.318
Yasal Yedekler
149.586 29.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -907.023 -3.593.982
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -361.871 2.807.227
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.406.103 16.801.648
TOPLAM KAYNAKLAR
25.845.675 24.522.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 11.096.194 26.894.784 4.034.788 6.427.948
Satışların Maliyeti
15 -2.585.761 -13.671.039 -1.296.585 -271.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.510.433 13.223.745 2.738.203 6.156.570
BRÜT KAR (ZARAR)
8.510.433 13.223.745 2.738.203 6.156.570
Genel Yönetim Giderleri
16 -10.995.266 -12.578.059 -3.392.687 -5.334.664
Pazarlama Giderleri
16 -719.556 -948.314 -208.789 -375.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 278 278 -65.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.247 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.208.358 -302.628 -862.994 380.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.208.358 -302.628 -862.994 380.996
Finansman Gelirleri
19 3.369.618 3.999.984 785.268 2.078.956
Finansman Giderleri
19 -599.026 -160.373 -39.832 -64.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-437.766 3.536.983 -117.558 2.395.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
75.895 -808.139 17.157 -544.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -900.331 -776.505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 75.895 92.192 17.157 232.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-361.871 2.728.844 -100.401 1.851.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
14 -361.871 2.728.844 -100.401 1.851.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-361.871 2.728.844 -100.401 1.851.535
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02060000 0,15560000 -0,05700000 0,10560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-33.674 1.454 0 -1.706
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-43.172 2.025 0 -2.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.498 -571 0 319
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
9.498 -571 0 319
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.674 1.454 0 -1.706
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-395.545 2.730.298 -100.401 1.849.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-395.545 2.730.298 -100.401 1.849.829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794923
BIST