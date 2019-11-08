***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 18:15
Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 144.629 -18.646 340.409 641.326 863.001 2.957.880 2.957.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
230.784 632.217 -863.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.186 92.073 891.309 958.196 958.196
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
17 -574.260 -574.260 -574.260
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-174.618 -174.618 -174.618
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -235.729 785.683 -66.197 144.629 73.427 571.193 699.283 891.309 3.167.198 0 3.167.198
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 41.025 571.193 702.337 1.250.464 3.512.016 3.512.016
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
71.346 1.179.118 -1.250.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.000 906.215 922.215 922.215
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
17 303.600 -303.600 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
17 -724.059 -724.059 -724.059
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
235.729 -235.729 337.740 337.740 337.740
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -90.164 0 0 0 0 0 0 183.607 0 57.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406.810 0 0 0 1.191.536 906.215 4.047.912 4.047.912
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.594.826 1.224.714
Dönem Karı (Zararı)
906.215 891.309
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
906.215 891.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.475.198 574.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 798.887 251.423
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.070 38.190
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 193 107
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.877 38.083
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.734 96.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.317 41.750
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.870 4.637
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.547 50.304
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-87.961 -43.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
410.342 -28.418
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
464.122 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-53.780 -28.418
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.556 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 272.163 268.590
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 2.675 -4.246
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -1.612 -3.855
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.656 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
515.516 -17.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.764 -198.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.781 371
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-301.268 -503.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
884.545 779.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53 13
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.169 -94.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.896.929 1.449.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -23.079 -21.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -279.024 -203.315
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 18
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.242.975 -932.502
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -130.945 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,24 17.324 25.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -792.310 -643.743
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-786.234 -638.618
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.076 -5.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
4.315 3.477
Alınan Temettüler
1.612 3.855
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
-342.971 -321.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-624.639 -458.091
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -174.618
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -174.618
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.512 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.512 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 118.645 0
Kredilerden Nakit Girişleri
118.645 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-750.460 0
Ödenen Temettüler
-359.739 -331.380
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
403 47.907
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
727.212 -165.879
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.762 -8.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
716.450 -174.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 546.919 973.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.263.369 799.347
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.269.722 546.919
Finansal Yatırımlar
5 870.826 446.650
Ticari Alacaklar
1.394.366 1.159.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.394.366 1.159.602
Diğer Alacaklar
8 19.701 25.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
169 158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.532 25.163
Stoklar
9 2.395.285 2.097.894
Peşin Ödenmiş Giderler
14 105.560 251.033
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 196.600 271.932
Diğer Dönen Varlıklar
16 65.886 42.911
ARA TOPLAM
6.317.946 4.842.262
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.317.946 4.842.262
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 481.706 350.761
Diğer Alacaklar
7.730 8.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.730 8.083
Maddi Duran Varlıklar
10 4.146.298 3.698.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 3.845.091 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.616 16.460
Peşin Ödenmiş Giderler
14 34.491 28.494
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 6.973 3.339
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.563.905 4.105.688
TOPLAM VARLIKLAR
14.881.851 8.947.950
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.106.828 37.853
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.106.828 37.853
Banka Kredileri
156.498 37.853
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
950.330 0
Ticari Borçlar
5.346.904 4.516.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 495.945 485.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.850.959 4.030.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.036 47.181
Diğer Borçlar
309.822 97
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
309.671 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
151 97
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.528 22.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 326.127 354.356
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.417 58.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 25.163 18.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 56.254 39.837
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 201.031 94.521
ARA TOPLAM
7.457.693 5.131.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.457.693 5.131.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.085.168 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.085.168 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.085.168 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.709 128.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 141.709 128.634
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 149.369 176.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.376.246 304.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.833.939 5.435.934
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.047.912 3.512.016
Ödenmiş Sermaye
17 607.200 303.600
Geri Alınmış Paylar (-)
17 0 -235.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
879.126 879.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
879.126 879.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,17 785.683 785.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-90.164 -90.164
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
183.607 183.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.025 41.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.025 41.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 406.810 571.193
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.191.536 702.337
Net Dönem Karı veya Zararı
906.215 1.250.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.047.912 3.512.016
TOPLAM KAYNAKLAR
14.881.851 8.947.950
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 29.683.016 23.229.103 10.412.288 8.460.301
Satışların Maliyeti
18 -24.493.133 -19.050.819 -8.564.178 -6.876.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.189.883 4.178.284 1.848.110 1.583.996
BRÜT KAR (ZARAR)
5.189.883 4.178.284 1.848.110 1.583.996
Genel Yönetim Giderleri
19 -471.751 -401.744 -157.039 -157.841
Pazarlama Giderleri
19 -3.171.389 -2.660.025 -1.121.808 -954.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 44.729 23.341 16.081 8.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.062 -33.495 -3.307 -25.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.579.410 1.106.361 582.037 455.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 73.049 10.301 28.726 2.716
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.675 0 -2.576 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.649.784 1.116.662 608.187 458.007
Finansman Gelirleri
22 13.237 52.595 7.336 14.624
Finansman Giderleri
23 -484.643 -9.358 -167.744 -3.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.178.378 1.159.899 447.779 468.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-272.163 -268.590 -103.860 -105.127
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -331.485 -267.604 -133.743 -105.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 59.322 -986 29.883 52
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
906.215 891.309 343.919 363.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
906.215 891.309 343.919 363.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
906.215 891.309 343.919 363.780
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 1,51000000 1,47900000 0,57200000 0,60400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -25.186 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -25.186 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.000 92.073 -3.754 62.102
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.000 92.073 -3.754 62.102
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.000 66.887 -3.754 62.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
922.215 958.196 340.165 425.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
922.215 958.196 340.165 425.882
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797670
BIST