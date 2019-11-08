***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor









Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler303.600 -61.111 810.869 -66.197 144.629 -18.646 340.409 641.326 863.001 2.957.880 2.957.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler230.784 632.217 -863.001 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.186 92.073 891.309 958.196 958.196Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları17 -574.260 -574.260 -574.260Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-174.618 -174.618 -174.618Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler303.600 -235.729 785.683 -66.197 144.629 73.427 571.193 699.283 891.309 3.167.198 0 3.167.198Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 41.025 571.193 702.337 1.250.464 3.512.016 3.512.016Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler71.346 1.179.118 -1.250.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.000 906.215 922.215 922.215Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı17 303.600 -303.600 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları17 -724.059 -724.059 -724.059Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)235.729 -235.729 337.740 337.740 337.740Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler607.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -90.164 0 0 0 0 0 0 183.607 0 57.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406.810 0 0 0 1.191.536 906.215 4.047.912 4.047.912Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.594.826 1.224.714Dönem Karı (Zararı)906.215 891.309Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)906.215 891.309Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.475.198 574.949Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 798.887 251.423Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.070 38.190Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 193 107Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.877 38.083Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler77.734 96.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler61.317 41.750Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.870 4.637Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.547 50.304Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-87.961 -43.426Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler410.342 -28.418Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler464.122 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-53.780 -28.418Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.556 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 272.163 268.590Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 2.675 -4.246Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler24 -1.612 -3.855Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.656 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler515.516 -17.016Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-234.764 -198.406Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.781 371Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-301.268 -503.922Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler884.545 779.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53 13İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler161.169 -94.435Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.896.929 1.449.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -23.079 -21.231Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -279.024 -203.315Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 18YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.242.975 -932.502Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -130.945 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11,24 17.324 25.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -792.310 -643.743Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-786.234 -638.618Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.076 -5.125Verilen Nakit Avans ve Borçlar4.315 3.477Alınan Temettüler1.612 3.855Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri-342.971 -321.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-624.639 -458.091İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -174.618İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -174.618İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri366.512 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri366.512 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 118.645 0Kredilerden Nakit Girişleri118.645 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-750.460 0Ödenen Temettüler-359.739 -331.380Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri403 47.907YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)727.212 -165.879Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-10.762 -8.480NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)716.450 -174.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 546.919 973.706DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.263.369 799.347Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.269.722 546.919Finansal Yatırımlar5 870.826 446.650Ticari Alacaklar1.394.366 1.159.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.394.366 1.159.602Diğer Alacaklar8 19.701 25.321İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar169 158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.532 25.163Stoklar9 2.395.285 2.097.894Peşin Ödenmiş Giderler14 105.560 251.033Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 196.600 271.932Diğer Dönen Varlıklar16 65.886 42.911ARA TOPLAM6.317.946 4.842.262TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.317.946 4.842.262DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 481.706 350.761Diğer Alacaklar7.730 8.083İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.730 8.083Maddi Duran Varlıklar10 4.146.298 3.698.551Kullanım Hakkı Varlıkları12 3.845.091 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 41.616 16.460Peşin Ödenmiş Giderler14 34.491 28.494Ertelenmiş Vergi Varlığı25 6.973 3.339TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.563.905 4.105.688TOPLAM VARLIKLAR14.881.851 8.947.950KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.106.828 37.853İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.106.828 37.853Banka Kredileri156.498 37.853Kiralama İşlemlerinden Borçlar950.330 0Ticari Borçlar5.346.904 4.516.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 495.945 485.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.850.959 4.030.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar56.036 47.181Diğer Borçlar309.822 97İlişkili Taraflara Diğer Borçlar309.671 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar151 97Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29.528 22.343Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 326.127 354.356Kısa Vadeli Karşılıklar81.417 58.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 25.163 18.918Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 56.254 39.837Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 201.031 94.521ARA TOPLAM7.457.693 5.131.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.457.693 5.131.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.085.168 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.085.168 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.085.168 0Uzun Vadeli Karşılıklar141.709 128.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 141.709 128.634Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 149.369 176.055TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.376.246 304.689TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.833.939 5.435.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.047.912 3.512.016Ödenmiş Sermaye17 607.200 303.600Geri Alınmış Paylar (-)17 0 -235.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)879.126 879.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)879.126 879.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10,17 785.683 785.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-90.164 -90.164Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)183.607 183.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)57.025 41.025Yabancı Para Çevrim Farkları57.025 41.025Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 406.810 571.193Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.191.536 702.337Net Dönem Karı veya Zararı906.215 1.250.464TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.047.912 3.512.016TOPLAM KAYNAKLAR14.881.851 8.947.950Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 29.683.016 23.229.103 10.412.288 8.460.301Satışların Maliyeti18 -24.493.133 -19.050.819 -8.564.178 -6.876.305TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.189.883 4.178.284 1.848.110 1.583.996BRÜT KAR (ZARAR)5.189.883 4.178.284 1.848.110 1.583.996Genel Yönetim Giderleri19 -471.751 -401.744 -157.039 -157.841Pazarlama Giderleri19 -3.171.389 -2.660.025 -1.121.808 -954.090Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 44.729 23.341 16.081 8.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -12.062 -33.495 -3.307 -25.463ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.579.410 1.106.361 582.037 455.291Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 73.049 10.301 28.726 2.716Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.675 0 -2.576 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.649.784 1.116.662 608.187 458.007Finansman Gelirleri22 13.237 52.595 7.336 14.624Finansman Giderleri23 -484.643 -9.358 -167.744 -3.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.178.378 1.159.899 447.779 468.907Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-272.163 -268.590 -103.860 -105.127Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -331.485 -267.604 -133.743 -105.179Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 59.322 -986 29.883 52SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)906.215 891.309 343.919 363.780DÖNEM KARI (ZARARI)906.215 891.309 343.919 363.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları906.215 891.309 343.919 363.780Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 1,51000000 1,47900000 0,57200000 0,60400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -25.186 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -25.186 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar16.000 92.073 -3.754 62.102Yabancı Para Çevrim Farkları16.000 92.073 -3.754 62.102DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.000 66.887 -3.754 62.102TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)922.215 958.196 340.165 425.882Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları922.215 958.196 340.165 425.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797670BIST