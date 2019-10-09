***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 09.10.2019Genel Kurul Tarihi 19.11.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi2 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtımı hakkında tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması3 - Temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Invitation To Extraordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf - İlan MetniEK: 4 Extraordinary_General Assembly Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 9 Ekim 2019 tarihli kararı ile Olağanüstü Genel Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtım tavsiye kararını görüşmek üzere 19 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya çağrılmasına karar vermiştir.SPK mevzuatı gereğince olağanüstü genel kurul daveti, gündem maddeleri, vekaletname ve olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte bulunmaktadır.Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791861BIST