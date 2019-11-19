***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.11.2019 15:39
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.10.2019
Genel Kurul Tarihi 19.11.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtımı hakkında tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
3 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden brüt 242.880.000 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına,
24.288.000 TL'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,40.-TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 0,40- TL) net 0,34 TL kâr payı ödenmesine,
Nakit kâr payı dağıtımının 11 Aralık 2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına
karar verilmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2019.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Minutes of Extraordinary General Assembly -2019.pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
19 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi
No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.
Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799644
BIST