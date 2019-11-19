***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 09.10.2019Genel Kurul Tarihi 19.11.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi2 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtımı hakkında tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması3 - Temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden brüt 242.880.000 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına,24.288.000 TL'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,40.-TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 0,40- TL) net 0,34 TL kâr payı ödenmesine,Nakit kâr payı dağıtımının 11 Aralık 2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasınakarar verilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2019.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Minutes of Extraordinary General Assembly -2019.pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarBİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı19 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir CaddesiNo.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799644BIST