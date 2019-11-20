***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Hak Kullanım süreçlerimize Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin süreç eklenmiştirGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 09.10.2019Genel Kurul Tarihi 19.11.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi2 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtımı hakkında tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması3 - Temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden brüt 242.880.000 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına,24.288.000 TL'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,40.-TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 0,40- TL) net 0,34 TL kâr payı ödenmesine,Nakit kâr payı dağıtımının 11 Aralık 2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasınakarar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2019.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Minutes of Extraordinary General Assembly -2019.pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarBİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı19 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir CaddesiNo.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799738BIST