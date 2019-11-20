***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.11.2019Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIMAS, TREBIMM00018 Peşin 0,4000000 40 15 0,3400000 34Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 11.12.2019 11.12.2019 13.12.2019 12.12.2019(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BIMAS, TREBIMM00018 0 0Ek Açıklamalar09.10.2019 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum açıklamasında duyurulan Yönetim Kurulu tavsiye kararına istinaden ve 19.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan karara göre Ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden brüt 242.880.000 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına,24.288.000 TL'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,40.-TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 0,40- TL) net 0,34 TL kâr payı ödenmesine,Nakit kâr payı dağıtımının 11 Aralık 2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasınaonay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799778BIST