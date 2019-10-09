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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.10.2019 16:54
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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu, 09.10.2019 tarihli kararında  ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden brüt 242.880.000 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına, 24.288.000 TL'nin yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 11.12.2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına ve toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kar dağıtımı kararı, mevcutta süreci devam eden ve 2. taksit ödemesi henüz tamamlanmamış olan 2018 yılı karının dağıtımından farklı bir süreci barındırmaktadır. Dolayısıyla, 19.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile kararlaştırılacak kar dağıtımı, mevcuttaki 2018 yılı karının 2. taksit ödemesine ek bir ödeme olacaktır. 
Olağanüstü Yedeklerden Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grubu Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

BIMAS, TREBIMM00018 Tek taksit 0,4 40 0,34 34
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791858


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