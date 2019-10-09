***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu, 09.10.2019 tarihli kararında ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden brüt 242.880.000 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına, 24.288.000 TL'nin yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 11.12.2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına ve toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.Kar dağıtımı kararı, mevcutta süreci devam eden ve 2. taksit ödemesi henüz tamamlanmamış olan 2018 yılı karının dağıtımından farklı bir süreci barındırmaktadır. Dolayısıyla, 19.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile kararlaştırılacak kar dağıtımı, mevcuttaki 2018 yılı karının 2. taksit ödemesine ek bir ödeme olacaktır.Olağanüstü Yedeklerden Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grubu BilgileriÖdeme1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIMAS, TREBIMM00018 Tek taksit 0,4 40 0,34 34Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791858BIST