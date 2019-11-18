***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.11.2019 09:23
***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIMAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIMAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6 TL Teorik Fiyat: 45,5 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799278
BIST
14:08106.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.357,88
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:085,7334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:086,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:08269,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,54
|Açılış
|: 269,33
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|46.440.865
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|88.359.459
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,30
|19.609.595
|% 17,02
|
|CMBTN
|34,56
|15.804.063
|% 13,68
|
|HUBVC
|9,42
|18.417.560
|% 13,49
|
|KLGYO
|2,94
|88.350.648
|% -8,41
|
|CRDFA
|1,94
|9.469.094
|% -8,06
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.937.931
|% -5,41
|
|THYAO
|14,10
|1.169.339.886
|% 2,99
|
|GARAN
|10,13
|366.719.297
|% 1,81
|
|ASELS
|19,33
|279.032.812
|% 1,10
|
|PETKM
|3,71
|271.326.285
|% 1,64
|
|TUPRS
|122,40
|206.554.673
|% -0,73
|
|THYAO
|14,10
|1.169.339.886
|% 2,99
|
|HURGZ
|1,27
|88.359.459
|% 19,81
|
|PETKM
|3,71
|271.326.285
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,38
|168.784.226
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|133.182.089
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4224
|7,4596
|% 0,45
|
|Frank
|5,7760
|5,8108
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-7,43
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-13,16
|
|Yarım
|860
|883
|-6,37
|
|Çeyrek
|432
|441
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-0,02
|
Seans Raporu
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