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***BIMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

20.11.2019 16:56
GÜNCEL HABERLER



***BIMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler BIMAS

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TREBIMM00018 BIMAS Nakit Temettü Ödeme 51 60 20/11/2019 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799805


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,15 22.885.724 % 19,77  
QNBFL 40,24 2.240.753 % 14,97  
QNBFB 19,67 42.502.859 % 14,96  
MTRYO 2,08 18.748.862 % 14,92  
OYAYO 2,27 40.877.131 % 14,65  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3308 7,3676 % -0,17  
Frank 5,7148 5,7492 % -0,21  
Riyal 1,5139 1,5215 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -3,64  
Altın Gr. 269 269 -0,68  
Cumhuriyet 1.791 1.818 1,00  
Tam 1.783 1.827 1,14  
Yarım 862 884 0,55  
Çeyrek 432 442 0,28  
Gümüş.Ons 17,06 17,10 -0,07  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 61,89 61,89 0,98  
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