BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2019 10:34
BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul PK:34742
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul PK:34742 (216) 464 00 07 (216) 464 00 37
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ERGÜN BİLEN 25400 TRY 50,80
SACİT AKDEMİR 23800 TRY 47,60
BÜLENT BEKİR TANIŞIR 100 TRY 0,20
YAVUZ YEŞİL 100 TRY 0,20
HAYATİ KÜRDEŞOĞLU 100 TRY 0,20
SALİH ZEKİ ŞAHİN 100 TRY 0,20
SAİT RIZA ÇOLAK 100 TRY 0,20
VASFİYE ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEV 100 TRY 0,20
NURAY ÖZEVİN 100 TRY 0,20
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SACİT AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ 47.6
ERGÜN BİLEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ 50.8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803309
BIST