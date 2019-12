BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul PK:34742İletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul PK:34742 (216) 464 00 07 (216) 464 00 37Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ERGÜN BİLEN 25400 TRY 50,80SACİT AKDEMİR 23800 TRY 47,60BÜLENT BEKİR TANIŞIR 100 TRY 0,20YAVUZ YEŞİL 100 TRY 0,20HAYATİ KÜRDEŞOĞLU 100 TRY 0,20SALİH ZEKİ ŞAHİN 100 TRY 0,20SAİT RIZA ÇOLAK 100 TRY 0,20VASFİYE ÖZEV 100 TRY 0,20NURAY ÖZEV 100 TRY 0,20NURAY ÖZEVİN 100 TRY 0,20TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SACİT AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ 47.6ERGÜN BİLEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ 50.8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803309BIST