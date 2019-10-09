***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.06.2019-31.05.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 09.10.2019 tarihli toplantısında, Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791873BIST