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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.10.2019 17:19
GÜNCEL HABERLER

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2019-31.05.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.10.2019 tarihli toplantısında, Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791873


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