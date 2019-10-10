***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.10.2019 23:09
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.06.2019 - 31.08.2019 üç aylık ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792453
BIST
18:0598.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -868,35
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
18:055,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0103
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8473
En Düşük
5,8352
18:056,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,4397
En Düşük
6,4254
18:05279,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -4,66
|Açılış
|: 279,63
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
279,18