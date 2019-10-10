***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697Transferler10.047.768 -10.047.768Dönem Karı (Zararı)-177.837.448 -177.837.448 -177.837.448Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.896 -76.896 -76.896Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.391.354 1.554.256 -750.365.592 -177.837.448 -686.943.041 -686.943.041Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Transferler-305.711.408 305.711.408Dönem Karı (Zararı)-66.782.308 -66.782.308 -66.782.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-566.369 -566.369 -566.369Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -2.312.014 1.554.256 -1.056.077.000 -66.782.308 -882.519.969 -882.519.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.928.641 -92.862.888Dönem Karı (Zararı)-66.782.307 -177.837.448Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler88.034.945 31.252.441Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.507.888 14.248.695Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-18.460 42.145Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-18.460 42.145Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler455.759 11.696.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler196.094 247.529Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler248.008 11.452.275Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.657 -3.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.122.053 -6.893.429Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-25.317.727 -49.420.968Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler68.402.444 42.085.605Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri37.336 441.934Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler44.492.679 58.313.512Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler674.306 5.576.335Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-6.651.180 -8.702.704Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.548.100 -43.028.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.380.340 64.240.395Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.604.873 -31.033.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)39.604.873 -31.033.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.953.898 -9.770.945İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.826.672 -12.041.433İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.872.774 2.270.488Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.371.731 -9.007.600Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.583.678 75.105.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.583.678 75.105.171Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.482.582 38.947.592İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-46.482.582 38.947.592Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.632.978 -82.344.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-704.337 -48.196Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -10.470.080YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.631.469 -46.079.230Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.171.712 30.851.574Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.171.712 30.851.574Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.224.368 -10.374.873Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-996.099 -6.076.981Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.228.269 -4.297.892Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-54.375.818 -67.687.457İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-54.375.818 -67.687.457Alınan Faiz797.005 1.131.526FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.065.465 142.305.369Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri687.079.402 225.410.528Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-581.515.729 -79.447.431Ödenen Faiz-20.498.208 -3.657.728YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.362.637 3.363.251NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.362.637 3.363.251DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.614.327 3.020.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.976.964 6.383.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2019 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 28.976.964 1.614.327Finansal Yatırımlar11.623.590 22.106.981Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 11.623.590 22.106.981Ticari Alacaklar81.258.550 114.193.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar81.258.550 114.193.783Diğer Alacaklar677.637.434 599.084.650İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 677.637.434 599.084.650Stoklar22.673.618 15.301.887Peşin Ödenmiş Giderler19.497.392 5.968.506Diğer Dönen Varlıklar6.836.681 7.226.064ARA TOPLAM848.504.229 765.496.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR848.504.229 765.496.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar1.204.124 1.257.540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.204.124 1.257.540Maddi Duran Varlıklar251.754.657 254.459.052Maddi Olmayan Duran Varlıklar144.964.790 98.167.527Peşin Ödenmiş Giderler29.118.862 29.767.660Ertelenmiş Vergi Varlığı2.146.782 2.172.484TOPLAM DURAN VARLIKLAR429.189.253 385.824.301TOPLAM VARLIKLAR1.277.693.482 1.151.320.499KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 683.019.612 728.861.043Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 246.847.660 271.388.613Ticari Borçlar281.253.480 219.643.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar281.253.480 219.643.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar134.350.709 218.350.717Diğer Borçlar18.678.722 2.984.767İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.678.722 2.984.767Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)92.108.610 79.644.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü636.947 8.360.932Kısa Vadeli Karşılıklar4.520.228 4.272.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.520.228 4.272.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler91.413.930 75.386.017ARA TOPLAM1.552.829.898 1.608.892.069TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.552.829.898 1.608.892.069UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 464.822.531 202.043.245Ticari Borçlar19.877.702 39.904.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19.877.702 39.904.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar79.077.365 82.099.166Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.245.988 27.951.189Uzun Vadeli Karşılıklar2.495.049 2.425.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.495.049 2.425.266Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.864.918 3.176.627TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER607.383.553 357.599.722TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.160.213.451 1.966.491.791ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-882.519.969 -815.171.292Ödenmiş Sermaye10 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.312.014 -1.745.645Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.312.014 -1.745.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.312.014 -1.745.645Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.554.256 1.554.256Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.056.077.000 -750.365.592Net Dönem Karı veya Zararı10 -66.782.308 -305.711.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-882.519.969 -815.171.292TOPLAM KAYNAKLAR1.277.693.482 1.151.320.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 122.441.836 190.723.173Satışların Maliyeti9 -138.330.481 -159.158.023TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-15.888.645 31.565.150BRÜT KAR (ZARAR)-15.888.645 31.565.150Genel Yönetim Giderleri-7.827.988 -8.949.802Pazarlama Giderleri-7.565.688 -6.936.260Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.688.647 57.659.284Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.448.553 -153.293.024ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-30.042.227 -79.954.652FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-30.042.227 -79.954.652Finansman Gelirleri33.679.176 62.669.273Finansman Giderleri-69.744.951 -154.975.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-66.108.002 -172.261.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-674.306 -5.576.335Dönem Vergi (Gideri) Geliri-636.947 -3.075.174Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-37.359 -2.501.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-66.782.308 -177.837.448DÖNEM KARI (ZARARI)-66.782.308 -177.837.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-66.782.308 -177.837.448Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-566.369 -76.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-578.026 -97.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.657 20.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11.657 20.410Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-566.369 -76.896TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-67.348.677 -177.914.344Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-67.348.677 -177.914.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792452BIST