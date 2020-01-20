***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697Transferler10.047.768 -10.047.768Dönem Karı (Zararı)-156.390.704 -156.390.704 -156.390.704Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-287.690 -287.690 -287.690Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.602.148 1.554.256 -750.365.592 -156.390.704 -665.707.091 -665.707.091Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.745.645 1.554.256 -750.365.592 -305.711.408 -815.171.292 -815.171.292Transferler1.651.119 -307.362.527 305.711.408Dönem Karı (Zararı)-151.668.743 -151.668.743 -151.668.743Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)301.475 301.475 301.475Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.097.097 -1.444.170 3.205.375 -1.057.728.119 -151.668.743 -966.538.560 -966.538.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.691.036 -8.222.166Dönem Karı (Zararı)-151.668.743 -156.390.704Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler122.924.858 159.338.236Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.483.166 26.671.806Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler224.864 9.491.197Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler224.864 1.668.388Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 234.573Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 7.588.236Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.511.280 9.552.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler75.663 801.054Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.507.156 8.729.026Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler928.461 21.952Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler93.149.504 58.110.870Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-53.040.359 -68.523.612Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler146.127.600 125.877.390Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri62.263 757.092Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.115.973 18.847.416Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.516.855 6.705.409Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler703.262 23.979.455Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.548.100 5.980.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.912.323 -11.012.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.840.278 59.611.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)37.840.278 59.611.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.807.028 13.522.209İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -5.780.352İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.807.028 19.302.561Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.667.117 -10.573.116Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.192.893 -13.814.939İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.192.893 -13.814.939Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.646.703 -59.757.987İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-43.646.703 -59.757.987Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.831.562 -8.064.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-859.474 -157.216Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-232.218.684 -110.919.092Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.171.702 6.369.832Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 446.502Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.171.702 5.923.330Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -67.338.089 -13.792.068Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.435.238 -6.392.527Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.902.851 -7.399.541Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-181.524.735 -105.551.924İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-181.524.735 -105.551.924Alınan Faiz1.472.438 2.055.068FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI265.073.013 118.912.914Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri395.675.840 376.955.144Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.646.053 -175.884.258Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.426.269 0Ödenen Faiz-66.530.505 -82.157.972YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.163.293 -228.344NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.163.293 -228.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.614.327 1.394.207DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.777.620 1.165.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2019 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.777.620 1.614.327Finansal Yatırımlar25.286.610 22.106.981Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri25.286.610 22.106.981Ticari Alacaklar75.425.377 114.193.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar75.425.377 114.193.783Diğer Alacaklar831.490.971 599.084.650İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 831.490.971 599.084.650Stoklar9 18.969.004 15.301.887Peşin Ödenmiş Giderler10 7.931.687 5.968.506Diğer Dönen Varlıklar8.513.251 7.226.064ARA TOPLAM974.394.520 765.496.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR974.394.520 765.496.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38 38Diğer Alacaklar1.185.325 1.257.540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.185.325 1.257.540Maddi Duran Varlıklar248.289.100 254.459.052Kullanım Hakkı Varlıkları2.5 34.348.265 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar132.444.486 98.167.527Peşin Ödenmiş Giderler10 9.285.469 29.767.660Ertelenmiş Vergi Varlığı3.887.600 2.172.484TOPLAM DURAN VARLIKLAR429.440.283 385.824.301TOPLAM VARLIKLAR1.403.834.803 1.151.320.499KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 86.977.575 728.861.043Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.252.712 271.388.613İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.252.712Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar2.5 2.252.712Ticari Borçlar238.656.842 219.643.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar238.656.842 219.643.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar107.798.233 218.350.717Diğer Borçlar24.585.310 2.984.767İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.585.310 2.984.767Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)93.040.205 79.644.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.133.992 8.360.932Kısa Vadeli Karşılıklar14.779.376 4.272.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.779.376 4.272.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 115.987.930 75.386.017ARA TOPLAM688.212.175 1.608.892.069TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER688.212.175 1.608.892.069UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.508.382.121 202.043.245İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.508.382.121 202.043.245Banka Kredileri6 1.497.875.193 202.043.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.5 10.506.928 0Ticari Borçlar41.083.555 39.904.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar41.083.555 39.904.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar78.252.759 82.099.166Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.704.850 27.951.189Uzun Vadeli Karşılıklar2.268.441 2.425.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.268.441 2.425.266Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.469.462 3.176.627TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.682.161.188 357.599.722TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.370.373.363 1.966.491.791ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-966.538.560 -815.171.292Ödenmiş Sermaye13 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.097.097 1.097.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.444.170 -1.745.645Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.444.170 -1.745.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.444.170 -1.745.645Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.205.375 1.554.256Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.057.728.119 -750.365.592Net Dönem Karı veya Zararı13 -151.668.743 -305.711.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-966.538.560 -815.171.292TOPLAM KAYNAKLAR1.403.834.803 1.151.320.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 283.599.594 375.177.044 161.157.758 184.648.156Satışların Maliyeti12 -311.504.952 -351.163.930 -173.174.471 -192.200.192TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-27.905.358 24.013.114 -12.016.713 -7.552.036BRÜT KAR (ZARAR)-27.905.358 24.013.114 -12.016.713 -7.552.036Genel Yönetim Giderleri-19.429.638 -15.347.447 -11.601.650 -6.397.645Pazarlama Giderleri-15.918.719 -14.646.821 -8.353.031 -7.710.561Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.728.491 151.277.224 4.039.844 93.617.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-14.808.556 -191.477.178 -10.360.003 -38.184.154ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-68.333.780 -46.181.108 -38.291.553 33.773.544FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-68.333.780 -46.181.108 -38.291.553 33.773.544Finansman Gelirleri73.093.410 128.881.082 39.414.234 66.211.809Finansman Giderleri-153.911.518 -232.385.269 -84.166.567 -77.409.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-149.151.888 -149.685.295 -83.043.886 22.575.818Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.516.855 -6.705.409 -1.842.549 -1.129.074Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.133.992 -5.659.653 -3.497.045 -2.584.479Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.617.137 -1.045.756 1.654.496 1.455.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-151.668.743 -156.390.704 -84.886.435 21.446.744DÖNEM KARI (ZARARI)-151.668.743 -156.390.704 -84.886.435 21.446.744Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-151.668.743 -156.390.704 -84.886.435 21.446.744Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 -0,63200000 -0,65160000 -0,35370000 0,08940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar301.475 -287.690 867.844 -210.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)203.496 -333.115 781.522 -235.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler97.979 45.425 86.322 25.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi97.979 45.425 86.322 25.015Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)301.475 -287.690 867.844 -210.794TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-151.367.268 -156.678.394 -84.018.591 21.235.950Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-151.367.268 -156.678.394 -84.018.591 21.235.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813635BIST