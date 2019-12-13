***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 01.06.2018 - 31.05.2019 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2019Karar Tarihi 13.12.2019Genel Kurul Tarihi 09.01.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.01.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş - İstanbul Vodafone Park Basın Toplantı OdasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi3 - 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi4 - 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması5 - 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususunun görüşülmesi6 - 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması7 - 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - 09.01.2019 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK 363.Maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin oya sunulması9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi10 - 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca 01.06.2019 - 31.05.2020 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için 09.10.2019 tarih ve 2019/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması12 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi16 - 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi17 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Çağrısı .pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.01.2020 saat 10.30'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803447BIST