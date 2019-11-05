***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.11.2019 17:34
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hisse fiyatlarında görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden Borsa İstanbul tarafından 05.11.2019 tarih BİAŞ-2-8519 sayılı yazısı ile Şirketimiz'den konu hakkında açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796671
BIST
18:00100.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 348,47
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:005,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0160
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
18:006,3776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:00275,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -2,89
|Açılış
|: 275,46
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,28
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.690.276
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.675.460
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,60
|3.154.642
|% 12,45
|
|HATEK
|5,64
|43.979.534
|% 11,90
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.636.678
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,85
|792.670.570
|% 0,17
|
|KRDMD
|2,27
|334.348.031
|% 0,89
|
|EREGL
|6,89
|299.900.652
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|293.605.880
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|255.899.721
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|293.605.880
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,27
|334.348.031
|% 0,89
|
|BJKAS
|2,14
|232.675.460
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,41
|127.247.759
|% 4,44
|
|THYAO
|11,85
|792.670.570
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3888
|7,4258
|% 0,26
|
|Frank
|5,7762
|5,8110
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-18,43
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,67
|
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