***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.12.2019 10:25
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hisse fiyatlarında görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne istinaden Borsa İstanbul tarafından 29.12.2019 tarihli yazısı ile Şirketimiz'den konu hakkında açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801094
BIST
12:39107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 797,26
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:395,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:396,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:39269,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,69
|Açılış
|: 269,41
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,11
|192.586.607
|% 12,23
|
|RHEAG
|1,06
|14.466.604
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,05
|23.208.145
|% 10,81
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHYAY
|0,85
|23.301.318
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|UFUK
|2,03
|7.769
|% -2,87
|
|THYAO
|13,82
|585.863.180
|% 1,17
|
|GSRAY
|2,11
|192.586.607
|% 12,23
|
|BJKAS
|3,18
|178.086.570
|% 9,28
|
|KRDMD
|2,43
|153.454.670
|% 1,67
|
|PETKM
|3,64
|116.515.336
|% 1,39
|
|IHLAS
|0,76
|87.796.740
|% -2,56
|
|GSRAY
|2,11
|192.586.607
|% 12,23
|
|KRDMD
|2,43
|153.454.670
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,18
|178.086.570
|% 9,28
|
|IHLGM
|0,87
|45.676.475
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4103
|7,4475
|% -0,05
|
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-10,41
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-9,05
|
|Yarım
|860
|882
|-4,38
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|1,24
|