***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 20.10.2019 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin mazbatalarını alarak 21.10.2019 tarihinde göreve başladığı öğrenilmiştir. Kulübün yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibidir: Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet Nur Çebi Kulüp Yönetim Kurulu ÜyeleriBerkan GocayAdnan Dalgakıran Emre Kocadağ Fatih Hakan Avşar Ahmet Mesut Urgancılar Kemal Erdoğan Enis Ulusoy Erdal Torunoğulları Kulüp Yönetim Kurulu Yedek ÜyeleriUmut Şenol Bilgihan Sürmen Hakan Daltaban Fırat Fidan Ali Efe Bezci Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794172BIST