***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2019 22:43
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 20.10.2019 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin mazbatalarını alarak 21.10.2019 tarihinde göreve başladığı öğrenilmiştir. Kulübün yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibidir: Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet Nur Çebi Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri
Berkan Gocay
Adnan Dalgakıran Emre Kocadağ Fatih Hakan Avşar Ahmet Mesut Urgancılar Kemal Erdoğan Enis Ulusoy Erdal Torunoğulları Kulüp Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Umut Şenol Bilgihan Sürmen Hakan Daltaban Fırat Fidan Ali Efe Bezci Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794172
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8647
En Düşük
5,8436
18:056,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5489
En Düşük
6,5178
18:05279,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,94
|Açılış
|: 279,54
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,40
En Düşük
277,29