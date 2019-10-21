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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.10.2019 22:43
GÜNCEL HABERLER

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 20.10.2019 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin mazbatalarını alarak 21.10.2019 tarihinde göreve başladığı öğrenilmiştir. Kulübün yeni yönetim kurulu aşağıdaki gibidir: Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı  : Ahmet Nur Çebi Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri
Berkan Gocay
Adnan Dalgakıran Emre Kocadağ Fatih Hakan Avşar Ahmet Mesut Urgancılar Kemal Erdoğan Enis Ulusoy Erdal Torunoğulları Kulüp Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Umut Şenol Bilgihan Sürmen Hakan Daltaban Fırat Fidan Ali Efe Bezci Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794172


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