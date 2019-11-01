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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2019 19:21
GÜNCEL HABERLER

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2019 'da yapmış olduğu toplantılarda alınan kararlar neticesinde istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere yapılan atamalar ile Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Nur Çebi
Adnan Dalgakıran
Ahmet Mesut Urgancılar
Erdal Torunoğulları
Cenk Sümer
Tarkan Ser
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796234


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