***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.10.2019 'da yapmış olduğu toplantılarda alınan kararlar neticesinde istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere yapılan atamalar ile Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.Yönetim Kurulu ÜyeleriAhmet Nur ÇebiAdnan DalgakıranAhmet Mesut UrgancılarErdal TorunoğullarıCenk SümerTarkan SerKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796234BIST