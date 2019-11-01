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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2019 19:21
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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31.10.2019  tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda  
1- Şirket Yönetim Kurulu'nun tarihli 2019/24, 2019/25, 2019/26 ve 2019/27 sayılı kararları ile yönetim kurulu üyeliklerine atanan yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında aşağıda yazılı olduğu şekilde görev dağılımı yapmışlardır.
Ahmet Nur Çebi (Yönetim Kurulu Başkanı)
Adnan Dalgakıran (Başkan Vekili)
Ahmet Mesut Urgancılar (Yönetim Kurulu Üyesi)
Erdal Torunoğulları (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak seçilmişlerdir.
2- Atılan imzalardan en az birinin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi veya Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mesut Urgancılar'a ait olması koşuluyla Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkan Vekili Adnan Dalgakıran, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'dan herhangi ikisinin şirket unvanı veya bunu belirten kaşe altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile istisnasız olarak şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare etmesine,
karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796235


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