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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.11.2019 18:22
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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Beşiktaş Belediye Başkanlığı ile imzalanan 25.03.2014 tarihli sözleşme ile 07.10.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile şirketimize kiralanan Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, 13 pafta, 2001 ada, 266 parsel üzerinde, Cumhuriyet Caddesi, N7, Şehit Erdoğan İban Sokak, N11 adresinde bulunan Mehmet Üstünkaya (N1903) tesisleri, sözleşme süresinin bitmesinden itibaren, sözleşmeye uygun kira bedeli karşılığında şirketimiz tarafından kullanılmaya devam etmiştir.
Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 21.10.2019 tarih ve E. 2088/11891 sayılı yazı ile bildirimlere rağmen ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği, bu bağlamda tesisin Belediye uhdesinde ve tasarrufunda kullanılacağı, bu nedenlerle tahliyesine karar verildiği bildirilmiştir. Karar doğrultusunda tesis, 18.11.2019 tarihi itibariyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799694


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