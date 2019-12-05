***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 18:22
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tarkan Ser'in, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden veiDenetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifa mektubu bugün (05.12.2019) itibariyle elimize ulaşmıştır.
Kamuyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802116
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05272,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,18
|Açılış
|: 272,86
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,85
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.828.380
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.403.739
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.862.226
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.863
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.357
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|170.159
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.211.013
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|451.641
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 1,18
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5443
|7,5821
|% 0,42
|
|Frank
|5,8012
|5,8361
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|0,22
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,45
|