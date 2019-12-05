***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tarkan Ser'in, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden veiDenetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifa mektubu bugün (05.12.2019) itibariyle elimize ulaşmıştır.Kamuyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802116BIST