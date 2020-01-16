***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.01.2020 tarihli bugünkü toplantısında 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Erdal Torunoğulları (Yönetim Kurulu Başkanı)Cenk Sümer (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye)Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi)Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Üyesi)Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi)Fikri Şener (Yönetim Kurulu Üyesi)Demet Güdül (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Ertan Mitap (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Özgür Şentürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813233BIST