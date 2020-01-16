***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2020 18:21
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.01.2020 tarihli bugünkü toplantısında 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Erdal Torunoğulları (Yönetim Kurulu Başkanı)
Cenk Sümer (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye)
Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi)
Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Üyesi)
Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fikri Şener (Yönetim Kurulu Üyesi)
Demet Güdül (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ertan Mitap (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Özgür Şentürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813233
BIST
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0161
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
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6,5776
En Düşük
6,5210
18:05291,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,06
|Açılış
|: 291,99
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6333
|7,6716
|% -0,02
|
|Frank
|6,0498
|6,0862
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5568
|1,5646
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-6,71
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,64
|
Seans Raporu
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17:59AKSEN
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