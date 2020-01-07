***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2020 18:05
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
KADRİYE TERZİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 07.01.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr İleri Düzey Lisansı 203596
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701110
Türev Araçlar Lisansı 305215
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET NUR ÇEBİ 31.10.2019
ADNAN DALGAKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 31.10.2019 Bağımsız Üye Değil
ERDAL TORUNOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.10.2019 Bağımsız Üye Değil
AHMET MESUT URGANCILAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.10.2019 Bağımsız Üye Değil
Cenk Sümer Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.11.2014 Bağımsız Üye Denetim komitesi, Risk komitesi, Kurumsal yönetim komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808540
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
18:056,6576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0292
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6497
18:05301,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,19
|Açılış
|: 301,88
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,04
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8162
|7,8554
|% -0,30
|
|Frank
|6,1281
|6,1650
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5871
|1,5951
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|6,87
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|0,03
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-0,97
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 082, 435 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 112, 671 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 8, 494.00 milyon TL de
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 941, 935 adet işlem
-
17:57MPARK
Yüzde 4.23 oranında artışla 15.51 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 394 adet işlem
-
17:56PAGYO
Yüzde 19.73 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 824, 859 adet işlem