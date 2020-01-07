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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.01.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
KADRİYE TERZİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 07.01.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr İleri Düzey Lisansı 203596
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701110
Türev Araçlar Lisansı 305215

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET NUR ÇEBİ 31.10.2019
ADNAN DALGAKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 31.10.2019 Bağımsız Üye Değil
ERDAL TORUNOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.10.2019 Bağımsız Üye Değil
AHMET MESUT URGANCILAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.10.2019 Bağımsız Üye Değil
Cenk Sümer Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.11.2014 Bağımsız Üye Denetim komitesi, Risk komitesi, Kurumsal yönetim komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808540


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DAGHL 2,88 15.656.108 % 14,74  
BURVA 11,63 7.084.019 % 14,47  
HUBVC 16,99 97.446.737 % 14,03  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8162 7,8554 % -0,30  
Frank 6,1281 6,1650 % -0,20  
Riyal 1,5871 1,5951 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.573 6,87  
Altın Gr. 302 302 1,18  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 0,21  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 0,03  
B. Petrol 67,94 67,94 -0,97  
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