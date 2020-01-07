***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKADRİYE TERZİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 07.01.2020 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr İleri Düzey Lisansı 203596Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701110Türev Araçlar Lisansı 305215Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NUR ÇEBİ 31.10.2019ADNAN DALGAKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 31.10.2019 Bağımsız Üye DeğilERDAL TORUNOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.10.2019 Bağımsız Üye DeğilAHMET MESUT URGANCILAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.10.2019 Bağımsız Üye DeğilCenk Sümer Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.11.2014 Bağımsız Üye Denetim komitesi, Risk komitesi, Kurumsal yönetim komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808540BIST