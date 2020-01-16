***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERDAL TORUNOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 09.01.2020 Bağımsız Üye DeğilCENK SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 20.11.2014 Bağımsız Üye DeğilCELAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye DeğilEMRE KOCADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye DeğilKEMAL ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye DeğilFİKRİ ŞENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye DeğilDEMET GÜDÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiERTAN MİTAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiÖZGÜR ŞENTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813239BIST