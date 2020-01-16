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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.01.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL TORUNOĞULLARI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 09.01.2020 Bağımsız Üye Değil
CENK SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 20.11.2014 Bağımsız Üye Değil
CELAL ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değil
EMRE KOCADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değil
KEMAL ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değil
FİKRİ ŞENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değil
DEMET GÜDÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
ERTAN MİTAP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
ÖZGÜR ŞENTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 09.01.2020 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813239


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Yarım 932 956 -3,86  
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