GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

20.01.2020 21:42
GÜNCEL HABERLER



***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/01/2020
Karar Sayısı
2020/4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ: II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
a) 01/06/2019 – 30/11/2019 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan
incelenmiş olup,
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun gerçeğe
aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
içermediğinin,
c) Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, yürürlükteki finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri,
finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler
ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının,
 
tespit olunduğunu beyan ederiz.
 
Seçil Aygül
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdür
 
Özgür Şentürk
Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Başkanı
 
Demet Güdül
Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi
 
Ertan Mitap
Bağımsız Üye/Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813637


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05122.620
Değişim :  0,94% |  1.145,02
Açılış :  121.879  
Önceki Kapanış :  121.475  
En Yüksek
122.926 En Düşük
121.879
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,88 64.296.731 % 20,00  
RYGYO 7,57 30.620.704 % 19,97  
ISGSY 4,87 237.906.433 % 19,95  
RYSAS 8,85 42.606.314 % 19,92  
HUBVC 29,74 34.449.092 % 17,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6679 7,7064 % 0,35  
Frank 6,0824 6,1191 % 0,37  
Riyal 1,5719 1,5798 % 0,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.565 7,03  
Altın Gr. 297 298 2,66  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,05  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 65,20 65,20 0,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru