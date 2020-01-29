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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

29.01.2020 16:59
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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )

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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Ali Rıza Sergen Yalçın
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
açıklama kısmında belirtilmiştir
Açıklamalar

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815175


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