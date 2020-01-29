***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
29.01.2020 16:59
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Ali Rıza Sergen Yalçın
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
açıklama kısmında belirtilmiştir
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815175
BIST
17:08119.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 33,51
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:085,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0185
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:086,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:08300,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,04
|Açılış
|: 300,82
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|457.783.322
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.124.278
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,64
|12.833.788
|% 18,74
|
|OYLUM
|6,32
|49.111.309
|% 11,07
|
|GUBRF
|10,16
|153.604.303
|% 9,84
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|RYSAS
|7,59
|21.321.197
|% -17,59
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,83
|50.596.699
|% -14,27
|
|THYAO
|14,15
|1.041.746.595
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|730.586.242
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|590.278.426
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|517.164.492
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|473.090.933
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|730.586.242
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|473.090.933
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,19
|465.650.402
|% 3,30
|
|ISGYO
|1,88
|344.038.074
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,41
|590.278.426
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7200
|7,7588
|% 0,11
|
|Frank
|6,0795
|6,1161
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5834
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,46
|
|Yarım
|958
|983
|-1,67
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,84
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,60
|
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