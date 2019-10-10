***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
10.10.2019 23:10
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.06.2019-31.08.2019 Tarihli TTK bilançomuz ektedir. TTK 376 bilançolarının, SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bu söz konusu tabloların yerine geçmeyeceğini bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792455
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