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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

10.10.2019 23:10
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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Açıklamalar

01.06.2019-31.08.2019 Tarihli TTK bilançomuz ektedir. TTK 376 bilançolarının, SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bu söz konusu tabloların yerine geçmeyeceğini bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792455


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