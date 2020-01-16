***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2020 tarihli bugünkü toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Özgür Şentürk'ün, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Demet Güdül ile Sn.Ertan Mitap'ın atanmalarına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına,ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Demet Güdül'ün, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn.Kadriye Terzi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Ertan Mitap ve Sn. Özgür Şentürk'ün atanmalarına,Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına,ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Ertan Mitap'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Demet Güdül ile Sn. Özgür Şentürk'ün atanmalarına,toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813236BIST