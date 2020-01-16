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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.01.2020 18:24
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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz, 16.01.2020 tarihli bugünkü toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,
ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Özgür Şentürk'ün, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Demet Güdül ile Sn.Ertan Mitap'ın atanmalarına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde  
i. Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına,
ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Demet Güdül'ün, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn.Kadriye Terzi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Ertan Mitap ve Sn. Özgür Şentürk'ün atanmalarına, 
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Ertan Mitap'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Demet Güdül ile Sn. Özgür Şentürk'ün atanmalarına,
toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813236


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