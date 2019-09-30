***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.07.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında döviz kredilerinin anapara+faiz ve diğer masraflarını karşılayacak şekilde kredi tutarının döviz cinsinden ilgili hesaplarda bloke olarak tuttuğumuzu açıklamıştık.Bugün itibariyle 10 Şubat 2015 Tarihinde T.İş bankasından kullanmış olduğumuz, 5 yıl vadeli (vade bitim tarihi 10 Şubat 2020) EUR 2.000.000 otel kredisinin kalan son taksidi olan EUR 222.222,23 ( faiz dahil EUR 224.905,88 olarak) yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda vadesinde önce ödeme yapılarak kredi kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789208BIST