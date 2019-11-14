***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.11.2019 10:25
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/11/2019
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu Şişli Vergi Dairesi'ne verilen 2019 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ilişikte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798822
BIST
10:48104.587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -241,25
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
104.081
10:485,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0291
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7793
En Düşük
5,7327
10:486,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3663
En Düşük
6,3101
10:48271,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,74
|Açılış
|: 271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,50
|30.459.412
|% 11,61
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|
|PINSU
|2,24
|13.272.030
|% 9,80
|
|EUYO
|1,17
|7.787.791
|% 9,35
|
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|
|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|DOKTA
|30,60
|2.485
|% -6,76
|
|OZGYO
|1,28
|19.891.668
|% -4,48
|
|THYAO
|13,58
|528.713.135
|% -0,80
|
|ASELS
|19,17
|160.267.748
|% -0,57
|
|PGSUS
|75,35
|139.811.701
|% -0,86
|
|KRDMD
|2,34
|125.450.589
|% -1,27
|
|GARAN
|9,86
|112.660.772
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,34
|125.450.589
|% -1,27
|
|THYAO
|13,58
|528.713.135
|% -0,80
|
|ISFIN
|2,72
|91.233.756
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,30
|31.694.877
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|75.841.499
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3778
|7,4148
|% 0,32
|
|Frank
|5,8047
|5,8397
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,37
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,60
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,41
|
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